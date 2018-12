Il miglior agriturismo d’Italia è in Sardegna. Lo dice TripAdvisor

Il miglior agriturismo d’Italia ad Alghero.

Per TripAdvisor, in vetta alla classifica 2018, nella fascia di prezzo media, c’è l’agriturismo Sa Mandra, ad Alghero. La graduatoria è stata compilata sulla base dei feedback dei clienti che hanno visitato l’agriturismo. Sa Mandra è un’azienda di famiglia, frutto del lavoro di Rita e Mario e dei loro figli, Maria Grazia, Michele e Giuseppe.A Sa Mandra sono diversi gli ambienti e hanno ognuno un’atmosfera diversa.

La sala interna è un luogo che richiama le attività domestiche di una tipica abitazione sarda. Le verande esterne sono circondate da carri, aratri, torni e altri attrezzi, in ricordo dell’origine agricola. La sala del caminetto, rievoca i momenti in cui ci si riuniva intorno al fuoco e si cuoceva il pane carasau. L’agriturismo Sa Mandra, come afferma la Coldiretti, è un esempio soprattutto di turismo esperienziale. L’agriturismo si trova sulla strada per l’aeroporto Civile ad Alghero.

