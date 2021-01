Pasta con i carciofi, un primo piatto gustoso e leggero

La pasta con carciofi è un primo piatto gustoso e leggero, da preparare con il tipo di pasta che preferite e carciofi freschi. Quella che vi proporremo è una ricetta facile, perfetta da realizzare in inverno quando i carciofi sono nel pieno della stagione, ma anche ad inizio primavera quando si trovano quelli più grandi ed economici.

Gli ingredienti.

Ingredienti per 6 persone:

500 grammi di pasta secca, preferibilmente corta

secca, preferibilmente corta 6 carciofi giovani

giovani 1 dl di olio extra vergine di oliva

extra vergine di oliva 1 cucchiaio di prezzemolo tritato

tritato 1 cipolla tritata

tritata 1 spicchio di aglio tritato

tritato sale

pepe

La ricetta.

Ripulite i carciofi dalle foglie esterne, tagliate via le punte e rifilate sia i torsoli che i gambi (togliendo la parte legnosa), da ridurre a tocchetti.

Dopo averli affettati a spicchi sottili, metteteli in una casseruola a rosolare e a cuocere con olio e il trito di cipolla, prezzemolo e aglio. Durante la cottura, potrebbero asciugarsi troppo, allora conviene aggiungere un bicchiere di acqua.

Quasi a fine cottura, regolate di sale e pepe, mescolate più volte e il sugo è pronto per condire la pasta.

Varianti

Invece del pepe, c’è chi preferisce usare peperoncino piccante, a pezzetti o in polvere. Anche la cottura può variare; mettendo la pasta già lessata in una teglia da forno, a strati alternati al sugo di carciofi; qualche goccia di panna di latte e spolvero finale di formaggio grattugiato (vaccino, dolce); 10 minuti in forno e il piatto è pronto, da servire caldo.

