La peretta senza lattosio del caseificio di Monti.

Le perette senza lattosio del caseificio “Sa ena manna” di Monti stanno conquistando anche i consumatori più diffidenti. Il formaggio tipico della tradizione sarda è adatto non solo a chi ha problemi d’intolleranza, ma anche a chi sta attento alla digestione. “È la nostra ultima novità – confermano dall’azienda – e sta piacendo molto a tutti”.

Il caseificio è stato fondato sei anni fa da Vittorio Cossu, ma si è già fatto notare diverse volte sulla ribalta regionale. Come quando, nel 2016, ha vinto il premio Casu di Ozieri per la pasta filata. “È una piccola impresa familiare e ci mettiamo un sacco di passione”, spiegano. Al momento i loro formaggi si possono trovare solo in alcuni punti vendita selezionati della Gallura. Ma visto l’interesse che stanno avendo i loro formaggi non è escluso che presto si ampli la distribuzione.

