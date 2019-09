La pizzeria Bosco di Tempio è la migliore in Sardegna, premiata dal Gambero Rosso

L’unica pizzeria in Sardegna con il massimo riconoscimento.

La pizzeria Bosco di Tempio è l’unica in Sardegna ad aver ricevuto le tre rotelle e i tre spicchi, il massimo riconoscimento per pizzerie conferito dal Gambero Rosso. Sono sei gli anni di eccellenza per la pizzeria di via Vittorio Veneto che da due anni ha rinnovato i locali con tavoli all’esterno, diventando uno dei locali all’aperto più alla moda della Gallura.

“Il premio è mio e di Claudia Manconi, socia di Bosco – afferma il maestro piazzaiolo – senza di lei tutto questo non ci sarebbe stato”

I ringraziamenti di Massimo Bosco vanno alla cittadinanza e all’amministrazione comunale di Tempio che “ha permesso di realizzare tutto ciò chiudendo una parte del centro storico al traffico”, che i titolari della pizzeria hanno trasformato in un piccolo giardino.

“Crediamo − continua Bosco – che il futuro della nostra economia, o di parte di essa, dipenda dall’allargamento di zone pedonali. Il lavoro per noi è triplicato e abbiamo dato impiego a cinque persone del luogo”.

