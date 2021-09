La pizzeria di Tempio al 24esimo posto in Italia.

Sono quattro le pizzerie della Sardegna nella classifica delle migliori 100 in Italia stilata da “50 Top Pizza”. Con il 24 posto su scala nazionale la pizzeria panetteria Bosco di Tempio è la migliore dell’Isola.

“Nel cuore di Tempio Pausania, la pizzeria Bosco continua a crescere. Recentemente ristrutturati gli interni – bagni per disabili in primis -, il locale è perfettamente amalgamato con lo stile del borgo gallurese. L’arredo denota una grande attenzione al dettaglio che si riversa sul servizio e sulle pizze. Tutte le ricette presenti in carta sono disponibili sia nella versione tonda che in quella alla pala. Ulteriore costante l’impasto morbido e leggermente crunchy di Massimo Bosco. Pizza dell’estate la Portocervo: limoni, carpaccio di pesce spada marinato al gin e stracciata di bufala. Buona proposta beverage, compresa una piccola carta distillati e alcune etichette importanti“.

Per quanto riguarda le altre tre pizzerie sarde si classificano al 37esimo posto Framento 74esimo Maiori e 76° Sa Scolla, tutte di Cagliari.





