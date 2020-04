La ricetta delle scaloppine.

Non sempre ci vogliono tanti ingredienti per preparare un piatto saporito e gustoso. È il caso delle scaloppine al mirto che si possono preparare con pochi passaggi e pochi ingredienti. Con questa ricetta possiamo scegliere la carne che più ci piace: pollo, vitello oppure maiale.

Ingredienti per quattro fettine: 20-30 grammi di burro, due tazzine di mirto, vino bianco, farina e sale.

Procedimento: Per una cottura più uniforme, possiamo appiattire la carne con un batticarne oppure utilizzando carta forno e un mattarello. Questo passaggio non è indispensabile: lasciare la carne un po’ più spessa la renderà più succosa. Nel caso si decida di saltare questo passaggio, basterà utilizzare un coperchio per aiutare la cottura.

Saliamo le fettine e infariniamole. In una casseruola ampia (tanto che ci stiano tutte e quattro le fettine) facciamo sciogliere il burro. Mettiamo quindi le fettine infarinate e facciamo dorare per qualche minuto da entrambi i lati. A questo punto, possiamo aggiungere il vino, il tanto che basta per sfumare. Aggiungiamo quindi il mirto e lasciamo addensare.

