L’ex presidente del Cagliari Cellino.

L’ex presidente del Cagliari Massimo Cellino, oggi numero uno del Brescia, è positivo al coronavirus. A rivelarlo è lo stesso presidente in un’intervista a Repubblica.

“Dopo due settimane di quarantena a Cagliari sono stato in ospedale a fare dei controlli. È uscito fuori che mia figlia ha avuto il virus, mio figlio non ce l’ha avuto, mentre io ce l’ho in atto”, ha detto Cellino, che ha precisato che si tratta di un risultato arrivato da un test sierologico e non dal tampone.

Sintomi? “Stanchezza eccessiva e forti dolori alle ossa”. Cellino ha fatto la Pasqua in Sardegna con la famiglia. Dopo due settimane di quarantena a Cagliari è andato in ospedale per fare dei controlli e questo è stato il risultato.

