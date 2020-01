Nella categoria bar team dell’anno.

Un altro prestigioso traguardo raggiunto per il barman maddalenino Leandro Serra, che insieme al suo team work del lounge bar “The Duke”, del quale ne è titolare, ha raggiunto il terzo posto ai “Barawards 2019” nella categoria bar team dell’anno.

Il premio, arrivato alla sua quinta edizione, è promosso da Bargiornale, Ristoranti e Dolcegiornale per valorizzare le eccellenze dell’ospitalità made in Italy. A decretare i vincitori tra i 374 professionisti candidati si è pensato ad una supergiuria composta da 100 esperti food&beverage e giornalisti specializzati, oltre che al voto on-line, che ha totalizzato oltre 86.000 preferenze espresse.

Il podio raggiunto da Leandro Serra e il suo team, composto da Laura Schirru, Valeria Casula e Marco Bonannini, è composto da altre due eccellenze del settore, quali “Bar quanto basta”, di Lecce e classificatosi primo, e “Ceresio 7” di Milano.

Si aggiunge così un altro trionfo nel lungo palmares del barman isolano, composto dai recenti “BlueBlazer 2018” per il cocktail bar rivelazione dell’anno in Italia, “BlueBlazer 2019” per guida cocktail bar d’Italia, “Guida rum bar d’Italia” nel 2016, 2017, 2018 e 2019, fino al primo posto nell’ambito del contest “Food for change: A tavola con Garibaldi e Un brindisi per Garibaldi” ideato da Slow Food Gallura e il primo posto aggiudicatosi al concorso “Elba drink”, svoltosi all’isola d’Elba nel 2005.

