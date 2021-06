La torta di zucchine è una ricetta che si prepara in 10 minuti. Un guscio di pasta sfoglia con​ ripieno di zucchine trifolate: come antipasto o secondo, garanzia di buona riuscita anche quando il tempo per cucinare scarseggia.

Gli ingredienti.

600 grammi di zucchine

100 grammi di pangrattato

1 bicchiere di latte

1 limone, la sola scorza grattugiata

120 grammi di formaggio misto dolce, stagionato (o parmigiano reggiano), grattugiato

3 uova

pepe

2 pugni di pangrattato, 1 per panare la teglia, l'altro per spolvero finale

burro, per ungere la teglia, e qualche ricciolo finale

sale

La ricetta.

Dopo aver lavato le zucchine e averle private delle estremità, grattugiatele con l’apposito attrezzo. In una ciotola capace, mettete la raspatura delle zucchine, regolate di sale e pepe, aggiungete il pangrattato ammollato nel latte, quindi la scorza del limone grattugiata; mescolate con cura, poi unite le uova e il formaggio grattugiato.

Lavorate fino ad amalgamare il composto. Ora,, ungete con il burro la teglia da forno, spolveratela di pangrattato, versatevi il composto, stendetelo uniformemente, spolverizzatelo di pangrattato, qua e là disponete fiocchetti di burro e infornate.

Il forno dovrà essere a temperatura media (circa 200-220°C), così da cuocere lentamente la torta, che toglierete, sufficientemente asciutta, dopo circa mezz’ora. Servitela sia calda che fredda.

