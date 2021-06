La musica torna protagonista a San Teodoro.

Nella meravigliosa cornice delle spiaggia di Cala d’Ambra, a due passi dal centro abitato, la musica live torna ad essere la vera protagonista dell’estate 2021 a San Teodoro.

In quattro anni di attività musicale, la “terrazza a mare” dell’Esagono, ha accolto e presentato al suo pubblico oltre sessanta concerti diventando un presidio stabile della musica dal vivo in Sardegna e un punto di riferimento per musicisti e palati fini della musica live e d’autore.

Incastonato in una programmazione che va dal 25 giungo al 17 settembre, troviamo il “Festival Blues di San Teodoro”, articolato in sette concerti su quindici complessivi e realizzato anche in collaborazione con altri importanti presidi del Blues come il BlueSunsweet Festival di Porto Ferro, con il quale condivide il medesimo intento di realizzazione di un vero e proprio circuito del Blues in Sardegna. Paolo Bonfanti, Lakeetra Knowless, Bad Blues, Denise Gueje, Rita Casiddu, Linda Valori, Francesco Piu, la BlueSunweet Band e Roberto Luti sono gli ospiti protagonisti di questa edizione 2021 del San Teodoro Blues Festival. La Rassegna live dell’Esagono offre proposte che toccano stili, generi, vedute, visioni e punti di vista musicali differenti.

Il programma del Festival Blues di San Teodoro.

Si inizia il 25 Giugno alle 18 con il consueto Happy Our inaugurale dell’Esagono, impreziosito quest’anno dalle sonorità del “Pina Up Trio”, composto da Luca Deriu_alla batteria, Rostyslav Pranchun alle tastiere e l’inconfondibile Pina Muro alla voce che proporrà per l’occasione la rilettura di alcun classici del pop internazionale in chiave funk, latin e jazz.

Gli altri protagonisti della Rassegna Live che si esibiranno nel corso dell’estate: Shardafrica, i “Nuoro Swing Pioneers” con le loro evocative sonorità del periodo aureo del Jazz degli anni 20/30 e l’apprezzatissima Francesca Corrias col suo quartetto “Roundella”. A ferragosto sul palco le arie gitane dei “Santa Fè, la “canzoni galluresi” di Federico Piras e poi ancora le arie gipsy del “ Il Crack del 29” e l’appassionante “Tributo a Battisti” il gran finale tra musica e poesia per l’estate di musica dal vivo a San Teodoro.

Il San Teodoro Blues Festival partirà il 2 luglio con la performance dei “Bad Blues” la band cagliaritana formata da Eleonora Usala (voce), Federico Valenti (chitarra), Gabriele Loddo (basso) e Frank Stara (batteria) per proseguire con tutti gli altri appuntamenti programmati fino al 17 Settembre e riportati sul sito

(Visited 38 times, 53 visits today)