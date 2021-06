Il sindaco Lai nuovo presidente della Comunità del Parco.

La comunità del Parco, costituita dal presidente Solinas il quale ha delegato l’assessore regionale all’ambiente Gianni Lampis, dal commissario straordinario della provincia di Sassari Pietro Fois e dal sindaco di La Maddalena Fabio Lai ha un nuovo presidente.

Durante l’ultima seduta, su proposta dell’assessore, è stata presentata la candidatura del sindaco Fabio Lai che, con il voto favorevole anche del commissario provinciale, è stato nominato nuovo presidente della Comunità del Parco.

La comunità del Parco è l’organo che designa i rappresentanti per la formazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale dell’arcipelago di La Maddalena, partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del Piano per il Parco indicati dal Consiglio Direttivo, esprime parere obbligatorio sul bilancio del Parco, esprime parere su altre questioni a richiesta di 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.

“Ringrazio l’assessore Gianni Lampis ed il commissario Pietro Fois per la fiducia – afferma il sindaco Fabio Lai – un ruolo particolarmente delicato. C’è bisogno di cambiare pagina, per troppi anni abbiamo percepito la presenza dell’ente verde unicamente come un limite e non come una risorsa e per molti aspetti forse è stato così. La vera scommessa oggi è, congiuntamente con il Presidente Fonnessu ed i membri del direttivo, riuscire a cambiare la tendenza. Passare da una politica dei soli limiti ad una politica delle opportunità. Sono convinto che sviluppo economico e tutela dell’ambiente possano coesistere, in campo molti progetti condivisi. Adesso però serve realizzarli”.

(Visited 178 times, 178 visits today)