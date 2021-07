Il tortino di melanzane è un piatto sfizioso da servire come antipasto o contorno. Sono un’idea alternativa per un buffet, e potete sbizzarrirvi a creare diverse varianti, magari con zucchine e patate o aggiungendo un po’ di tonno, così da trasformarli in un secondo piatto goloso.

Gli ingredienti.

Ingredienti:

5 melanzane

1/2 litro di sugo di pomodoro

4 mestolini di sugo di carne

4 foglie di basilico tritate

tritate 250 grammi di formaggio pecorino grattugiato

grattugiato pepe

olio di oliva, per friggere

di oliva, per friggere sale

La ricetta.

Dopo aver tolto il picciolo alle melanzane, lavatele, affettatele (dello spessore di mezzo cm), quindi deponetele in uno scolapasta, abbondantemente ricoperte di sale; così da privarle dell’acqua di vegetazione, assai amara.

Dopo un paio di ore, mettete sul fuoco una padella, scaldate l’olio e friggete le fette di melanzana, da ambo le parti: asciugatele su carta assorbente e preparatevi a confezionare il tortino.

Ungete una teglia da forno o pirofila con un velo di olio, sdraiatevi uno strato di fette di melanzane, spolvero di sale e pepe, quindi un velo di sugo di pomodoro, cospargetevi sopra trito di basilico, poi il formaggio grattugiato; nuovo strato di melanzane e così di seguito fino alla fine, per ricoprire il tutto con sugo di carne.

Mettete la teglia in forno (già caldo a 200-220°) e lasciate rosolare per circa 20 minuti. Servite le melanzane calde, appena sfornate, ma il tortino è squisito anche freddo.

(Visited 33 times, 33 visits today)