Vermentino di Gallura re dell’estate: è stato il vino più venduto in Italia

“Il Vermentino di Gallura è stato il vino più venduto in Italia a giugno, luglio e agosto del 2023″, annuncia il Cipnes. E questo sensazionale risultato è stato prodotto dagli acquisti fatti dai turisti americani e inglesi in hotel, ristoranti e Grande distribuzione.

I dati sono stati elaborati dalla Comunicazione e Centro Studi del Cipnes Gallura sulla base di quelli recentemente pubblicati dall’Osservatorio della Edoardo Freddi International, una delle primarie società di ricerca del settore vino.

Il Vermentino di Gallura, che è l’unica Docg della Sardegna, è al primo posto per i consumi di italiani e turisti internazionali. Ha registrato l’8,5% delle vendite secondo i dati Edoardo Freddi International in Italia nel periodo giugno-agosto 2023.

Subito dopo, ci sono i vini Grillo (Sicilia; 7%); Lugana (Lombardia; 6,5%); Fiano di Avellino (Campania, 5%); Bolgheri Rosso (Toscana; 5%); Gavi (Piemonte; 4,5%); Trento Doc (Trentino; 4%); Lambrusco (Emilia; 3,5%); Cerasuolo (Abruzzo; 3,5%); Primitivo di Manduria (Puglia; 3%).

Il Vermentino di Gallura è anche il primo per vendite nella categoria “Fine Wine”, quelli di altissima qualità a prezzi decisamente elevati e in alcuni casi, come osserva la ricerca, da collezionismo. Il vino bianco della Gallura ha una quota del 12% delle vendite Edoardo Freddi International di fine wine nel periodo giugno-agosto 2023.

Seguono, in questa categoria, Bolgheri Rosso (10% delle vendite Edoardo Freddi International di fine wine nel periodo giugno-agosto 2023); Barolo (9%); Brunello di Montalcino (7%); Amarone della Valpolicella (6%).

Lo studio della Edoardo Freddi International fa emergere che tra giugno e agosto del 2023 le vendite di vini sono aumentate dell’1,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno. E conferma che decisivo è stato l’afflusso consistente di turisti internazionali.

Secondo l’analisi, i turisti che hanno consumato maggiormente vino in questi mesi estivi, sia a casa che in vacanza, sono stati:

Americani (principalmente vini toscani, campani, pugliesi, sardi e siciliani);

Tedeschi (principalmente vini emiliani, abruzzesi, trentini e denominazioni del Lago di Garda);

Inglesi (principalmente vini piemontesi, sardi, siciliani e denominazioni del Lago di Garda);

Francesi (principalmente vini campani, siciliani e piemontesi);

Olandesi (principalmente vini abruzzesi, piemontesi e denominazioni del Lago di Garda).

Dunque americani e inglesi hanno contribuito in modo rilevante alle vendite del Vermentino di Gallura. A conferma di questi dati, arrivano quelli sulle presenze: per americani e inglesi la prima destinazione, come numero di presenze, è Arzachena con la Costa Smeralda. Le presenze di americani ad Arzachena sono state 39 mila nel 2022, quelle degli inglesi 87 mila.

Ma anche Olbia è un’altra destinazione preferita dai due mercati. La città è la terza destinazione per gli americani (21.300 presenze) e la terza anche per gli inglesi (47.300 presenze).

