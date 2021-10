La tartaruga Agostina è tornata in mare.

Agostina, la tartaruga Caretta Caretta salvata da alcuni diportisti lo scorso 15 agosto nelle acque dell’Arcipelago de La Maddalena, è tornata in mare. Ricoverata presso il centro di recupero per animali marini CRAMA del Parco Nazionale Asinara, Agostina è stata ospedalizzata per ben due mesi.

Le analisi, infatti, avevano da subito evidenziato presenza di costipazione intestinale causata dall’ingestione di materiale plastico, causa dello stato di galleggiamento della tartaruga. Dopo alcune settimane, grazie alle cure del personale del centro di recupero, Agostina ha iniziato ad espellere un notevole quantitativo di residui plastici, come buste e frammenti di barattoli, fino alla completa guarigione che ne ha permesso il ritorno in libertà.