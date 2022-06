La nave arriva a La Maddalena.

L’Amerigo Vespucci torna in Gallura. La storica nave scuola salperà a La Maddalena il 17 e il 18 giugno prossimi, per il giuramento degli allievi della Scuola Sottufficiali della Marina.

Giureranno in piazza Umberto venerdì 17 giugno, alle ore 11, i 137 allievi (91 uomini e 46 donne) volontari in ferma annuale, con le autorità e i familiari. Nell’isola ci sarà anche la fanfara dell’Accademia Navale, che si terrà in piazza Garibaldi giovedì 16 giugno, alle ore 21.