Attivi i parcheggi in viale Mirabello a La Maddalena

I nuovi parcheggi in viale Mirabello a La Maddalena.

A partire dalle ore 7 di oggi, venerdì 6 giugno, saranno fruibili i nuovi stalli di sosta realizzati lungo viale Mirabello a La Maddalena. L’annuncio arriva dall’amministrazione comunale, che prosegue così nell’attuazione del piano straordinario dedicato all’ampliamento delle aree di parcheggio sul territorio cittadino.

Il nuovo spazio rientra in un più ampio progetto mirato a rispondere alla crescente domanda di sosta, soprattutto in vista dell’intensificarsi del flusso veicolare durante la stagione estiva. I parcheggi saranno regolati secondo una precisa scansione oraria: dalle ore 8 alle 20 sarà consentita la sosta per un tempo massimo di due ore, mentre nella fascia notturna – dalle 20:01 alle 7:59 – non saranno previsti limiti di permanenza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui