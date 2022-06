E’ successo a La Maddalena.

Non ce la faceva proprio a trattenerla, così ha trovato un posto appartato nel terrazzo di un’abitazione. La donna, una turista, però è stata beccata in flagrante e filmata dal proprietario dell’appartamento. E’ accaduto a La Maddalena nel weekend, in pieno giorno.

Il video gira nelle chat.

Nel breve filmato, che sta facendo il giro delle chat private, si vede una donna, sui 50 anni, che sta facendo da palo davanti al muretto dell’abitazione. La turista viene sorpresa dal proprietario, autore del video, che le chiede cosa sta facendo. La signora cerca di giustificarsi rispondendogli “non sta sporcando, ora guardi se è sporco”.

L’uomo, che inizialmente non riusciva a capire cosa stesse succedendo, va a controllare e si trova davanti la scena dell’amica imbarazzata che sta facendo i suoi bisogni dentro una busta. Il proprietario della casa, appena realizzato cosa stesse accadendo, urla “mi stai cag* nel terrazzino!” e manda via le due donne.