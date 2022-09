La quinta edizione di Bookolica a La Maddalena.

Prosegue a La Maddalena la quinta edizione di Bookolica – il festival dei lettori creativi, con una giornata fittissima di incontri che culminerà – domani sabato 3 settembre – con l’atteso dialogo tra Walter Siti e Tanino Liberatore, due tra i più autorevoli intellettuali italiani che si confronteranno sul tema Ai confini del corpo e della morale, ore 21 piazza Ferracciu. Siti, scrittore e critico letterario, ha studiato per oltre 50 anni l’opera di Pier Paolo Pasolini, di cui ha curato i dieci tomi del Meridiano Pasolini recentemente rilasciati da Mondadori. Liberatore, illustratore, fumettista e pittore, è tra i più apprezzati di sempre nella scena nazionale e internazionale, definito da Frank Zappa “il Michelangelo del fumetto”. A guidare la conversazione sarà Johnny Costantino, scrittore e cineasta e curatore della sezione letteraria di Bookolica.

Ma il sabato di Bookolica comincia al mattino con Musical, l’azione teatrale a cura di Andrea Lucatelli, ore 10:30 piazza Garibaldi, per proseguire poi all’insegna della poesia, ore 11:30 Art Cafè, corso Garibaldi: un incontro a cura di Valentina Balata, docente di lingua francese e lingua araba, che dialogherà con Jolanda Guardi, docente universitaria e traduttrice, e l’autore Khaled Soliman Al Nassiry, poeta, scrittore, regista e editore siriano, per presentare Il paese del martedì, la sua ultima raccolta poetica Il paese del martedì.

Nel pomeriggio, ore 17 Art Cafè, corso Garibaldi, si riparte con Andrea De Benedetti, giornalista e saggista, autore per Einaudi di Così non schwa, un pamphlet sul linguaggio inclusivo che affronta e sui rischi di convertire buone pratiche in cattive regole. A seguire, ore 18:30 piazza Ferracciu, spazio ancora al giornalismo d’inchiesta per un appuntamento firmato Indip, a cura del direttore Pablo Sole e del giornalista investigativo Diego Gandolfo: a confrontarsi sul lavoro d’inchiesta saranno Raffaele Angius, giornalista di Irpimedia e Indip.it, Giulio Rubino, giornalista investigativo di Irpimedia, Sacha Biazzo, giornalista d’inchiesta di Fanpage e Andrea Filigheddu, fotoreporter di guerra.

In prima serata rilfettori puntati su Walter Siti e Tanino Liberatore, e a seguire, ore 22 piazza Ferracciu, Felice Montervino in L’uomo nell’armadio, un corto teatrale che diverte e sorprende, in cui il protagonista si trova a vivere tra abitudini strangolanti e tic autocostruiti, visioni inquietanti e memorie sconvolgenti, fino a mostrare la parte più comica delle loro disperate ossessioni.

La serata continua poi. ore 22:15 piazza Ferracciu, con Guardiola: la rivoluzione permanente & il calcio come identità, un incontro tra calcio e narrazioni con Carlo Pizzigoni, giornalista, scrittore e autore televisivo; Sabrina Uccello, giornalista e scrittrice, autrice di Storie di Altri (Gruppo Albatros); Andrea De Benedetti, docente alla Scuola Holden di Torino; Gianfelice Facchetti, attore e scrittore, il suo ultimo libro è C’era una volta a San Siro (Piemme); Andrea Sini, giornalista della Nuova Sardegna, che negli ultimi 15 anni ha seguito i principali eventi sportivi legati alla Sardegna.

Chiusura in musica, ore 23:30 piazza Ferracciu, infine con Daniela Pes, giovane cantautrice classe ’92, già vincitrice di molti premi nazionali e impegnata nella realizzazione del suo primo disco solista con la produzione artistica di Iosonouncane.

Bookolica prosegue sino domenica 4 settembre, per chiudere poi questa quinta edizione a Tempio Pausania, dove tutto è nato nel 2018. Tra gli ospiti di dell’ultima giornata: Angela Baraldi e Gionata Mirai. Per info: https://www.bookolica.it.