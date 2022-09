Si aggirava tra le villette nonostante fosse ai domiciliari: arrestato

Evade dai domiciliari a Cagliari e viene nuovamente arrestato.

Nella mattina di ieri la polizia di Stato ha arrestato un uomo di 34 anni per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale. Durante il servizio del controllo del territorio, particolarmente intensificato per contrastare i reati contro il patrimonio, gli agenti della Squadra Volante, transitando nei pressi di via Ferraris a Cagliari, hanno notato un uomo mentre si aggirava nel retro di alcune villette della zona, procedendo al suo controllo.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo, un 34enne residente nell’hinterland cagliaritano con numerosi precedenti di polizia, fosse gravato dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con ulteriori prescrizioni, fra le quali anche l’obbligo di dimora nel comune di residenza. L’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza direttissima prevista nella mattinata odierna.