Il nuovo brand da sfruttare per la promozione di La Maddalena.

L’idea è suggestiva: promuovere La Maddalena, oltre che per le sue bellezze, attraverso uno dei suoi personaggi più noti, come Garibaldi. Per questo l’assessorato alle Attività produttive ha pensato di creare attorno all’eroe dei due mondi una sorta di brand, da sfruttare per far conoscere il territorio e per allargare l’offerta a disposizione dei turisti.

Partendo da un percorso emozionale, che permetta di completare il soggiorno. “Bisogna aggiungere un ricordo emozionale legato alla degustazione del food e del drink, ma che passi anche attraverso la visita del centro storico, motivo per cui si è pensato di estendere l’iniziativa a tutto il comparto produttivo con i vari contest, come ad esempio Garibaldi in vetrina”, ha spiegato l’assessore al Bilancio Claudio Tollis.

Da qui l’idea del recente contest aperto ai ristoratori, per elaborare una sorta di menù di Garibaldi, noto per la sua passione per l’agricoltura. La filosofia che sta dietro al contest e a tutti gli eventi che seguiranno è quella di “arrivare ad immaginare un’isola e una comunità che si identifica con il personaggio di Garibaldi, coinvolgendo però anche i visitatori, in modo tale da farli sentire per un breve periodo appartenenti alla comunità maddalenina”, ha aggiunto il vice sindaco Massimiliano Guccini.

Si tratta di una vera e propria strategia di marketing quella messa in campo dall’amministrazione comunale, che potrà generare dei risultati economici. Immergendo il turista in questa atmosfera, infatti, legata alla memoria dell’eroe, possono essere realizzati, oltre che percorsi turistici ed itinerari, anche gadget e souvenirs.

Un modo ulteriore per cercare di degestagionalizzare il turismo maddalenino, imprimendo nella memoria del visitatore quel ricordo emotivo, per cui valga la pena tornare sull’isola una volta di più.

(Visited 56 times, 56 visits today)