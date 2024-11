Feste di Natale a la Maddalena, la sorpresa è Anna Pepe

Anna si esibirà a La Maddalena il 28 dicembre.

Non solo i Nomadi per il Capodanno a La Maddalena, c’è anche Anna Pepe nel calendario delle Feste. L’amministrazione ha pensato anche ai più giovani con la rapper italiana più ascoltata e amata in Italia, che si esibirà con un Dj set il 28 dicembre.

Lo spettacolo avrà luogo in piazza Umberto I, dalle ore 21, e sicuramente accoglierà tantissimi giovani da diverse parti della Sardegna. Quest’anno a La Maddalena il Natale è più ricco, con una serie di eventi ben strutturati. Natalisola, questo il nome della manifestazione, accoglie un cartellone che va dal 6 dicembre al 6 gennaio. Un mese di eventi per grandi e piccini, che vanno dall’animazione ai Dj set, con importanti artisti della musica italiana.

Oltre ad Anna ci saranno anche il Pagante, duo di artisti della musica dance molto celebri, i quali si esibiranno il 15 dicembre. Per i più piccoli ci sarà una star del web molto amata dai bambini: Lucilla, che farà uno spettacolo musicale il giorno dell’accensione dell’albero. Sono tanti gli spettacoli che renderanno La Maddalena uno dei centri più frequentati durante le feste natalizie.

