“Colpo grosso” nel centro di Olbia: il bottino è di 15 euro

Banditi in azione nel centro di Olbia, ma il bottino è solo di 15 euro

Due malviventi sono entrati in un’agenzia di money transfer nel centro di Olbia, ma i danni superano il bottino. In piena notte hanno sfondato la porta d’ingresso dell’attività e si sono impossessati dei soldi che c’erano nella cassa. Probabilmente si aspettavano di trovare di più, ma in contanti c’erano solo 15 euro.

I due hanno rischiato di finire in carcere per un bottino così misero. Praticamente un rimborso spese per la benzina utilizzata stanotte per mettere a segno la spaccata. I carabinieri sono comunque sulle loro tracce.

