Riprendono le bonifiche a La Maddalena.

Ieri nel porto di La Maddalena si è verificato un grave incidente. Durante lo sbarco di un’autocisterna carica di gasolio dal traghetto Delcomar, si è aperta una falla, causando la fuoriuscita di 18mila litri di carburante. Il gasolio ha invaso la banchina Zonza, raggiungendo anche il mare.

La Guardia Costiera e la Protezione Civile, coordinate dai Vigili del Fuoco, sono intervenute tempestivamente per contenere lo sversamento. Sono stati utilizzati cumuli di sabbia e panne assorbenti per limitare i danni. La situazione in mare è stata stabilizzata in serata, ma la banchina è rimasta chiusa per la bonifica. La Procura ha sequestrato la cisterna per ulteriori accertamenti.

