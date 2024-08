Come eliminare il thc dalla saliva

I test anti droga sono sempre più utilizzati. La persistenza del THC nel corpo varia molto in base a fattori personali come il peso, il livello di grasso e soprattutto dal consumo che se ne fa e dalla frequenza. Si può rintracciare dalla saliva, nel sangue, nelle urine e nei capelli fino a un mese dall’assunzione.

Questo anche se il consumo di marijuana, di cannabis legale siano sempre più socialmente accettati, ma a livello lavorativo e di controlli vengono sempre maggiormente verificati i livelli di eventuale consumo per scongiurarne l’assunzione da parte di dipendenti e giovani. I test della saliva, rapidi ed economici per testarne il consumo vengono sottoposti anche con regolarità costante agli impiegati proprio per poter rilevare la presenza del THC. I test della saliva sono i più utilizzati recentemente andando a sovrastare quelli delle urine. Anche se più efficace resta comunque un metodo più facile da aggirare. Proprio per questo sono molto indicati i kit disintossicazione THC.

Il THC non permane però per troppo tempo nella saliva. I fumatori occasionali smaltiscono ogni traccia di THC in almeno tre giorni, mentre i fumatori abituali possono avere tracce fino a un mese dall’ultima assunzione. Il tempo dipende, come detto precedentemente, dalla singola persona e dalla sua struttura fisica così come anche dalla frequenza di consumo che se ne fa. I fumatori cronici ad esempio possono ritrovare tracce anche dopo più di due mesi.

I test salivari vengono fatti in molte grandi aziende soprattutto se si ha a che fare, per lavoro, con macchinari pesanti, informazioni riservate o si ha accesso ad altre risorse importanti. Questo per una sicurezza del lavoratore e del lavoro stesso. Un uso inappropriato può influire negativamente sulle prestazioni del fumatore.

Lo stesso può avvenire per i lavoratori pubblici e sanitari, soprattutto se a stretto contatto con pazienti o a contatto con medicinali.

Per quanto riguarda il cannabidiolo (CBD), non viene testato nè in Europa né in America non essendo ritenuto un componente psicoattivo. Senza contare che comunque i prodotti a base di CBD derivati dalla canapa e venduti legalmente sul mercato non contengono più dello 0,2/0,3% di THC. Quasi impossibile che un test antidroga ne rilevi la presenza sulla saliva. Ma se si fuma con un alto contenuto di CBD allora può variare anche la quantità di THC. In questo caso può essere rilevato il THC sia nelle urine che nella saliva.