Due pellegrini di La Maddalena completeranno il Cammino di Santiago

L’avventura dei due escursionisti in viaggio al Cammino di Santiago.

Zaino in spalla e in viaggio verso Santiago. Giuseppe e Daniela, della associazione Sportisola La Maddalena, hanno cominciato lo scorso 7 marzo il loro Cammino di Santiago. I pellegrini hanno deciso di creare un gruppo su WhatsApp per raccontare in diretta il loro pellegrinaggio.

I due escursionisti hanno hanno affrontato tutti i cammini previsti per arrivare a Santiago e, preparandosi per anni con allenamenti e studi. Il Cammino di Santiago è il più famoso del mondo e patrimonio dell’umanità. Dal medioevo ad oggi ha visto milioni di viaggiatori, credenti, studiosi, religiosi o semplici turisti affrontare le diverse distanze che portano alla Cattedrale di Santiago, laddove i pellegrini possono ottenere la “Compostela”, il perdono e la redenzione dei peccati.

lo scorso 7 marzo Giuseppe e Daniela hanno iniziato il Cammino de la Plata o Vía de la Plata con inizio a Siviglia e termine a Santiago. Il loro obiettivo è quello della ricerca di fede, di serenità o vissuto come sfida o come inizio di una nuova avventura. I due atleti di La Maddalena, sono pellegrini da molti anni e hanno molta esperienza nei trekking e cammini religiosi. I due escursionisti hanno già percorso 5 dei 10 percorsi del cammino religioso più conosciuto nel mondo. In questo viaggio, completeranno il percorso più difficile, denominato cammino de la Plata che attraversa il territorio nazionale spagnolo da sud a nord. Questo tra tutti i percorsi è la strada più lunga per arrivare Compostela.

Si tratta di un percorso di 960 chilometri, diviso in 38 tappe a piedi giornaliere fino ad arrivare a metà aprile ad ottenere la “Compostela”, l’accreditamento religioso riservato ai pellegrini che completano il cammino. Durante le giornate in cammino Giuseppe e Daniela raccoglieranno informazioni,video, immagini che verranno raccontante ai followers attraverso i canali Instagram e Facebook di Sportisola a nella chat Whatsapp creata ad hoc.

