Due pellegrini di La Maddalena raccontano il loro cammino di Santiago.

ll cammino più famoso del mondo, patrimonio dell’umanità, che dal medioevo ad oggi ha visto milioni di viaggiatori, religiosi o meno, affrontare le diverse distanze che portano alla Cattedrale di Santiago, è stato affrontato recentemente da due pellegrini maddalenini.

Giuseppe e Daniela, della ASD Sportisola La Maddalena, dopo anni con allenamenti e studi, hanno deciso di intraprendere il percorso più lungo del mondo. Con uno zaino sulle spalle, a febbraio del 2022, sono partiti per il cammino più lungo ed emozionante: 800 chilometri attraverso la Spagna, a piedi.

Questa loro avventura sarà raccontata domani 14 aprile dalle ore 18 alle 19.30 alla libreria Magie Letterarie di Via Ammiraglio Magnaghi. Un evento gratuito, a cui si può prendere parte prenotando per email a sportisolamaddalena@gmail.com o per whatsapp al 3477284654.