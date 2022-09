I nuovi campi da tennis a La Maddalena.

A La Maddalena arrivano due nuovi campi da tennis omologati. Sono stati inaugurati venerdì scorso i nuovi impianti sportivi che vanno ad arricchire l’offerta sportiva dell’isola.

Si realizza così un altro obiettivo per l’amministrazione comunale. L’incarico era stato affidato al delegato allo sport del Comune, Milena Orrù. Grazie a questa struttura La Maddalena potrà ospitare eventi sportivi di alto livello. “La felicità di un nuovo taglio del nastro – afferma il sindaco Fabio Lai – è superata solo dal sorriso dei tuoi collaboratori che hanno dato il massimo per raggiungerlo. Oggi arricchiamo l’offerta sportiva con la realizzazione di due nuovi campi da tennis omologati per la massima serie, questo perché non siamo un paese provinciale. Iniziamo a ragionare da grande città!”.