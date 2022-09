Open day a Olbia per la donazione del midollo osseo

L’Asl Gallura aderisce a “Match It Now”.

La Asl Gallura aderisce a “Match it Now”, la settimana Nazionale dedicata alla donazione del midollo osseo e delle cellule Staminali Emopoietiche proposta dal Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), che si sta tenendo in questi giorni anche in Sardegna. L’obiettivo è informare correttamente tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni sulla donazione delle cellule staminali emopoietiche e consentire l’arruolamento di nuovi donatori.



L’evento nazionale promosso da Ministero della salute, Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, dalla Federazione ADMO, dalla Federazione ADOCES e dall’associazione Adisco, è stato creato in concomitanza con l’evento Internazionale “World Marrow Donor Day” (WMDD), celebrato in tutto il mondo il 17 settembre 2022.



A Olbia l’attività di sensibilizzazione sarà ospitata dal Centro Trasfusionale dell’Ospedale Giovanni Paolo II: fino al 24 settembre, dalle 8 alle 13, saranno accolti tutti coloro che avranno il desiderio di iscriversi al registro donatori midollo osseo o anche soltanto per chiedere informazioni. E’ gradita la prenotazione, entro le ore 13, allo 0789 552647/46/44.



Il 70% dei pazienti (in Italia circa duemila/anno) non trova un donatore compatibile all’interno della famiglia e non può accedere al trapianto. Nel mondo ci sono circa quaranta milioni di donatori iscritti nei registri di cinquantacinque diverse nazioni (In Italia circa 470.000 donatori). Nonostante queste cifre, oltre l’8% delle ricerche su scala mondiale non trova nessuna corrispondenza nel database globale perché la probabilità di trovare un donatore non familiare compatibile è molto bassa, 1 su 100.000. In Italia su duemila pazienti che ogni anno cercano un donatore nei registri, meno della metà arrivano al trapianto (860 pazienti). Per questo motivo è indispensabile che un numero sempre maggiore di persone si iscriva al registro dei donatori.

Sono stati realizzati enormi progressi in campo medico che rendono la donazione un processo assolutamente sicuro e per niente invasivo. Il midollo osseo non è il midollo spinale. La tipizzazione dovrebbe entrare a fare parte dell’educazione dei giovani in quanto è effettuabile solo dai 18 ai 35 anni di età, in persone di almeno 50 chili di peso e in buone condizioni di salute. La donazione effettiva di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche è caratterizzata da una procedura sicura e in grado di cambiare in meglio la propria vita, oltre a salvarne una. L’obiettivo è aumentare questa probabilità in modo che tutti i pazienti affetti da altre gravi emopatie maligne, come la leucemia, abbiano la possibilità di ricevere un trapianto di cellule staminali.