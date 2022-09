Colpo notturno in una tabaccheria a Pittulongu, incastrati dalle telecamere

Ennesimo furto nella frazione di Olbia.

Non c’è pace a Pittulongu, dove nella notte è accaduto un altro furto. Ad essere presa di mira è una tabaccheria sulla strada principale della frazione, dove intorno all’una e un quarto di notte qualcuno ha rotto la vetrina e si è introdotto all’interno del locale.

Il titolare: “I ladri sono di Olbia”.

Fortunatamente, si è immediatamente attivato l’allarme che ha fatto scappare i malviventi prima di riuscire a mettere a segno il furto. “Quei miserabili sono arrivati da Olbia – spiega Luca, il titolare – ed a quell’ora è tutto buio e non si viene nemmeno visti. Ma le telecamere le ho io, palesi e nascoste quindi i loro nomi li conosco già. Per fortuna non sono riusciti a fare un granché perché sono fuggiti via, ma i danni sono circa sui 1500 euro. La porta la devo sostituire”.