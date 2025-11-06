Capodanno 2026, a La Maddalena il concerto di Fausto Leali

Il concerto di Capodanno con Fausto Leali a La Maddalena.

Alfa e Fausto Leali saranno i protagonisti musicali nel dicembre di La Maddalena, mese che si preannuncia vivace e ricco di appuntamenti grazie al programma “Natalisola”, promosso dal Comune con il sostegno della Regione. Diciannove eventi animeranno l’isola per tutto il periodo natalizio, con un investimento complessivo di circa mezzo milione di euro, destinato a offrire spettacoli e intrattenimento per ogni fascia d’età.

Il rapper genovese Alfa, amatissimo dal pubblico giovane, si esibirà il 29 dicembre in piazza, in un concerto che si preannuncia tra i momenti clou delle festività, mentre per la notte di San Silvestro toccherà a Fausto Leali accendere l’atmosfera con i suoi intramontabili successi.

Nel calendario trovano spazio anche spettacoli legati alla tradizione locale, iniziative dedicate ai bambini, performance comiche e musica dal vivo in diversi spazi cittadini. Le piazze principali dell’isola ospiteranno gli eventi, accompagnati da agevolazioni sui traghetti e corse notturne straordinarie per favorire la partecipazione del pubblico. Con un mix di generi e proposte, La Maddalena si prepara a vivere un Natale di festa, cultura e comunità, capace di attrarre residenti e visitatori.

