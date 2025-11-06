La videosorveglianza a Budelli.
Sull’isola di Budelli, nel Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, l’intenzione di installare telecamere di sorveglianza per proteggere la celebre Spiaggia Rosa riceve il sostegno del Wwf. L’associazione ambientalista, rappresentata dal delegato regionale Antonio Canu, ha accolto con favore la decisione del Parco, oggi presieduto da Rosanna Giudice, sottolineando come l’iniziativa riprenda un progetto ideato quasi 10 anni fa.
In una lettera indirizzata alla presidente, Canu ha ricordato l’origine dell’idea, nata grazie a un gruppo di studenti della scuola media di Mosso, in Piemonte, che insieme al Wwf raccolsero fondi per realizzare il sistema di videosorveglianza. Le telecamere, acquistate nel 2022 con la collaborazione dell’Ente Parco, non furono mai attivate per problemi legati alla normativa, restando inutilizzate in un deposito.