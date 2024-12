La carenza di personale blocca il turismo a La Maddalena

A La Maddalena c’è carenza di personale.

La carenza di personale, causata dal pensionamento di quattro dipendenti, sta mettendo in difficoltà l’ufficio turistico e la biblioteca comunale di La Maddalena. L’assessore Gianvincenzo Belli lavora per trovare soluzioni, ma la situazione resta critica.

L’ufficio turistico è passato da quattro operatori a uno, un problema significativo in vista delle festività natalizie e degli sforzi per destagionalizzare il turismo. La biblioteca, che un tempo era un punto di riferimento culturale, ha ridotto drasticamente le attività e gli orari. Inoltre, l’impianto di climatizzazione è guasto da mesi, aggravando i disagi per utenti e personale rimasto.

