A La Maddalena il salvataggio di Kikka, una giovane tartaruga Caretta caretta.

Il centro di ospedalizzazione di animali marini La Reale ha accolto un giovane esemplare di Caretta caretta, recuperato nelle acque a est di Caprera dal diving “Scuba Revolution Sardinia” di Cannigione, nel Parco Nazionale di La Maddalena. La tartaruga, in evidente difficoltà per via di una busta di plastica, aveva un arto completamente bloccato dal sacco. Dopo essere stata avvistata, è stata prontamente segnalata alla capitaneria di porto e successivamente trasferita all’Ente Parco.

Il giovane esemplare, del peso di 1,6 kg e con un carapace di 25 cm, è stato battezzato Kikka. E affidato alle cure del Centro recupero dell’Osservatorio del mare. L’animale presentava segni di strozzamento dovuti ai lacci di plastica sulla pinna anteriore sinistra, oltre a una frattura visibile attraverso un esame radiografico. La pinna anteriore destra, invece, presentava una lesione superficiale. Come scrive La Nuova Sardegna, nei prossimi giorni, i veterinari specializzati del Centro recupero decideranno, anche a seconda delle condizioni generali dell’esemplare, se intervenire chirurgicamente o procedere con un’amputazione parziale.

