Un turista è stato trasportato a Nuoro dopo un volo di sei metri a La Maddalena

Un turista è ricoverato in gravi condizioni dopo una caduta di circa sei metri da un balcone a La Maddalena. I soccorsi sono stati più difficoltosi del previsto a causa della situazione in cui versa la sanità sarda. L’elisoccorso lo stava trasportando a Sassari, ma per la mancanza di neurochirurghi è arrivato il contrordine. L’elicottero di Areus ha dovuto invertire la rotta e raggiungere addirittura Nuoro. Per il turista sfortunata nessuna possibilità di cure negli ospedali di la Maddalena, Olbia e Sassari.

Secondo quanto si apprende, a causare la caduta dell’uomo sarebbe stato il cedimento di una ringhiera nel balcone dell’appartamento in cui alloggiava. L’incidente è avvenuto vicino al resort Ma&Ma, davanti alla scogliera di Tegge.

[foto di repertorio]

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui