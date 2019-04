Il censimento deciso dall’Ente Parco di La Maddalena.

L’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena ha reso noto l’inizio del censimento dei Marangoni dal ciuffo, che nidificano nell’arcipelago. È una specie simile al cormorano, ma strategicamente dipendente dalle acque marine e dalle coste rocciose.

L’area dell’Arcipelago di La Maddalena accoglie la più grande popolazione italiana dei Marangoni dal ciuffo, quindi è d’importanza conservazionistica nazionale ed internazionale. Inoltre, studi nell’ultimo decennio, affermano che la salute e la vitalità delle colonie degli uccelli marini sono fondamentali rilevatori della qualità ambientale dei sistemi costieri e dei mari. Infatti, i dati raccolti servono per programmare azioni e monitoraggi di routine utili per una efficace politica di gestione e conservazione dell’ambiente e della specie.

L’attività di monitoraggio e censimento rientra neI progetto denominato “The Big Five”, accordo quadro con altri parchi nazionali in cui il capofila è il Parco Nazionale Arcipelago Toscano. The Big Five è sostenuto dal Ministero dell’Ambiente e coinvolge, oltre ai parchi sopra citati, il Parco Nazionale del Circeo per l’Isola di Zannone ed il Parco Nazionale Isola dell’Asinara.

Altri obiettivi che i vari parchi si sono prefissati riguardano l’aspetto metodologico con la quale i dati vengono raccolti e confrontati, ma anche l’aggiornamento sulla produttività annuale, sulle stime di popolazione, e la distribuzione locale delle cinque specie che coinvolgono il progetto, come la Berta minore, la Berta maggiore, il Gabbiano corso, il Gabbiano reale e il già citato Marangone dal ciuffo.

