Loiri lancia il nuovo settore giovanile per i calciatori in erba

Il settore giovanile per i calciatori di Olbia.

A Loiri Porto San Paolo prende forma un nuovo settore giovanile dedicato al calcio, frutto dell’iniziativa dei dirigenti della società Asd Loiri Calcio, che hanno deciso di partire con le categorie “Allievi” e “Juniores”. L’amministrazione comunale ha accolto con entusiasmo il progetto, sottolineando come rappresenti un’opportunità concreta per sviluppare i talenti locali e costruire nel tempo la base della prima squadra.

Fondata nel 2023 da un gruppo di amici, Asd Loiri Calcio ha già ottenuto risultati significativi: dopo due stagioni in Terza Categoria, la squadra ha vinto il campionato nel 2025, conquistando così la promozione in Seconda Categoria. Il nuovo settore giovanile sarà guidato da Carlo Spano, olbiese di 59 anni, laureato in Isef e figlio del celebre maestro Piero Spano, figura storica del calcio giovanile della città. Spano, dopo i primi passi da allenatore con l’Olbia Boys, porta oggi la propria esperienza e passione al servizio dei giovani calciatori del territorio.

“Questo progetto nasce per offrire ai ragazzi un percorso tecnico, fisico e mentale che li accompagni verso il calcio dei grandi. Lo sport diventa così uno strumento di crescita personale, inclusione e responsabilità sociale – spiegano i dirigenti della società -. Vogliamo creare un ambiente sano e strutturato, promuovendo valori fondamentali come rispetto, impegno e solidarietà, rafforzando il legame tra società, famiglie e comunità”.

Il Comune ha espresso gratitudine verso la società e tutti coloro che sostengono l’iniziativa, evidenziando come il nuovo settore giovanile possa rappresentare una risorsa preziosa per i ragazzi e un contributo alla crescita della comunità locale. “Come sindaco, sono orgoglioso di veder nascere un progetto che mette al centro i nostri ragazzi, la loro formazione sportiva e umana. Lo sport, qui a Loiri, continua ad essere uno strumento fondamentale per costruire comunità, valori e futuro”, ha concluso Francesco Lai.

