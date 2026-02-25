Picchiata dall’ex a Budoni, arrestato un uomo per violenze

Il dramma della violenza di genere a Budoni.

Nuovo caso di violenza di genere a Budoni, con una donna salvata dalla furia del suo ex compagno dai carabinieri di Siniscola. Come riporta il quotidiano L’Unione Sarda, i militari sono corsi nell’abitazione della vittima dopo la richiesta di aiuto disperata di lei. Giunti nella casa i carabinieri hanno trovato l’uomo che picchiava la donna e quest’ultima con segni evidenti di violenze.

Nonostante l’intervento dell’Arma, l’aggressore, di nazionalità rumena, ha cominciato a opporre resistenza e rifiutarsi di fornire le sue generalità. La donna, connazionale dell’uomo, è stata affidata alle cure del personale del Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II. Come riporta L’Unione Sarda, lo straniero è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni personali. L’uomo è accusato di pesanti violenze a danno di moglie e figlie che perduravano da circa 30 anni. L’uomo si trova ora nel carcere di Badu e’ Carros.

