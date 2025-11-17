La Maddalena cerca un nuovo comandante della Polizia locale

Parte la selezione a La Maddalena per il comandante della Polizia locale

La Città di La Maddalena segna un passo importante verso il riassetto del proprio corpo di Polizia locale: si cerca un comandante. Bandita la selezione pubblica per la copertura della posizione di vertice.

Questa mossa arriva in un momento cruciale per il Corpo, il cui comando e le relative problematiche sono stati oggetto di dibattito nelle recenti assisi comunali. L’avvio della procedura concorsuale rappresenta una risposta diretta all’esigenza di riordino e potenziamento del servizio per garantire maggiore sicurezza e legalità alla cittadinanza.

La selezione è per individuare un Comandante con un incarico a termine, con scadenza fissata al 31 dicembre 2027.

Tuttavia, il bando prevede un percorso potenzialmente a lungo termine: l’incarico, se valutato positivamente dopo il primo anno di servizio, ha la possibilità di essere trasformato in definitivo.

L’individuazione di una figura stabile e operativa al vertice del comando è considerata propedeutica a una serie di interventi necessari per la Polizia Locale.

Tra gli obiettivi primari vi sono:

La “messa a norma” e l’aggiornamento del regolamento per il funzionamento del Corpo. Il potenziamento dell’organico, giudicato fondamentale per rispondere in modo più efficace alle crescenti esigenze di sicurezza e controllo del territorio di La Maddalena.

L’Amministrazione comunale, con l’avvio di questa selezione, compie il primo atto concreto verso la stabilizzazione e il rilancio della propria Polizia Locale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui