Non era droga ma lassativo, assolto un 62enne di Berchidda

Un uomo di Berchidda assolto dall’accusa di spaccio di droga.

Un 62enne di Berchidda è stato assolto dopo otto anni dall’accusa di detenzione di droga. Stando a quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, l’accusa è risultata infondata in quanto i 32 grammi di polvere bianca sequestrata dai carabinieri che l’accusa riteneva sostanza da taglio per la cocaina, è risultata come sostanza lassativa (mannite).

Così il tribunale ha dato ragione all’imputato che si è liberato da un lungo calvario giudiziario. Il lungo processo per il 62enne, infatti, è finito dopo l’assoluzione di oggi perché il fatto non sussiste. Inoltre è stata prescritta l’accusa di detenzione abusiva di munizioni (19 proiettili calibro 12).

