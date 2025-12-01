Il Comune di La Maddalena spinge sul condono edilizio

La richiesta di condono edilizio a La Maddalena.

A La Maddalena il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione che chiede al Governo e alla Regione di estendere sull’isola il condono edilizio del 2003, limitato alle abitazioni principali e fuori dalla fascia costiera dei 150 metri. La misura mira a colmare un vuoto normativo dovuto ai vincoli paesaggistici del Parco Nazionale, che all’epoca avevano impedito l’accesso al condono.

Il sindaco Fabio Lai ha chiarito che non si tratta di un privilegio, ma di rispondere a esigenze abitative reali, distinguendo tra costruzioni speculative e abitazioni familiari. La mozione sottolinea le difficoltà della popolazione locale, con un mercato immobiliare condizionato dal turismo e molti nuclei incapaci di trovare o mantenere una casa regolare. Numerosi casi di irregolarità a La Maddalena riguardano prime abitazioni senza scopi speculativi.