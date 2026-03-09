Controlli dei carabinieri a La Maddalena, scattano le denunce

Diverse persone denunciate dai carabinieri a La Maddalena.

A La Maddalena, nella notte dell’8 marzo, un servizio coordinato di controllo del territorio ha visto impegnati i carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia insieme alla locale stazione, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza stradale e prevenire l’uso di sostanze stupefacenti. Le operazioni, organizzate su più punti del centro abitato, hanno portato a una serie di accertamenti su conducenti e cittadini presenti nelle vie dell’isola.

Durante i controlli, tre persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria per violazioni al Codice della Strada. In un caso, un conducente è stato sorpreso alla guida di una moto nonostante la patente fosse stata revocata in precedenza, con il veicolo sottoposto a sequestro. Altri due conducenti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, rilevata mediante test etilometrico, e le loro patenti ritirate per essere trasmesse alla Prefettura, in attesa dei provvedimenti di competenza. Nel corso dello stesso servizio, tre persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, dopo essere state trovate in possesso di modiche quantità di sostanza riconducibile a marijuana e cocaina, successivamente sottoposta a sequestro amministrativo.

Le attività di controllo si inseriscono in un più ampio piano di monitoraggio predisposto dai carabinieri, che nei giorni precedenti aveva già portato al deferimento di un individuo per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’azione coordinata tra le diverse componenti dell’Arma mira a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle norme stradali, oltre a prevenire il consumo e il traffico di sostanze stupefacenti sul territorio dell’isola.

