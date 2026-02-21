Ubriachi alla guida e hashish, controlli dei carabinieri in Gallura

Controlli dei carabinieri venerdì in Gallura

Venerdì sera i carabinieri del comando provinciale di Sassari hanno effettuato controlli anche in Gallura. Durante la vasta operazione messa in campo dall’Arma i militari di Olbia, Tempio Pausania e pure Ozieri hanno messo in campo diversi posti di blocco. Il bilancio finale parla di 6 automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza. Secondo la legge avevano bevuto troppo e per tutti è scattato il ritiro immediato della patente.

Sempre ieri sera i carabinieri di La Maddalena hanno effettuato un altro intervento. Hanno fermato un uomo che aveva con sé 50 grammi di hashish.

