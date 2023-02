A La Maddalena un corso di maestri d’ascia.

L’amministrazione comunale di La Maddalena e il delegato all’artigianato Stefano Cossu, ha messo in campo un vero e proprio piano di rilancio delle maestranze che stanno piano piano sparendo, presentando alla Regione un progetto che permetterà di avere un corso di maestri d’ascia con il suo museo.

“Sin da subito l’assessore Giuseppe Fasolino ha creduto in questa iniziativa e ora con la finanziaria regionale sono stati stanziati 350mila euro – afferma il delegato alle attività produttive Stefano Cossu – il corso vedrà inoltre la collaborazione del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, dell’Istituto Tecnico Nautico ‘Millelire’ e dai maestri d’ascia isolani. Le nuove generazioni sono dunque una possibile ancora di salvezza per riproporre, anche in chiave moderna, una professione che resta e resterà sempre un patrimonio inestimabile“.

Oggi, gli ultimi maestri isolani si trovano presso i cantieri navali quali il Cantiere Navale Caprera di Davide e Gioacchino Del Giudice, il Cantiere Navale Carrano di Vincenzo Carrano e il Cantiere Navale Esposito di Francesco Esposito.