Perdono il controllo della moto a Capo Testa: uno dei due è grave

L’incidente a Santa Teresa.

Oggi, verso le ore 11, nella strada che porta da Santa Teresa, zona Capo Testa, si è verificato un violento incidente stradale. Stando alle prime informazioni due giovani turisti tedeschi, a bordo di uno scooter, hanno perso il controllo del mezzo riportando ferite.

Il sinistro.

Per cause da accertare la coppia a bordo dello scooter o l’auto che ha leggermente invaso la corsia ha fatto perdere il controllo dello scooter a noleggio sono rovinosamente caduti sull’asfalto. Pare che l’auto non si sia fermata e abbia proceduto la marcia. Soccorsi in prima battuta dalla base della Protezione Civile Lungoni, e poi dall’ambulanza infermieristica India 10 dell’associazione Agosto 89 di Arzachena.

Ad avere la peggio l’uomo, mentre la donna ha riportato ferite più lievi. Il ragazzo è stato trasportato in elisoccorso, presso il San Francesco di Nuoro con sospetto trauma cranico, la giovane in un primo momento ha riportato escoriazioni ed è stata accompagnata dai soccorritori della Lungoni a Olbia per accertamenti. In corso le indagini per fare luce sulle cause del sinistro.

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