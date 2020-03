Il servizio di pronto farmaco tra La Maddalena e Palau.

Nel bel mezzo della crisi emergenziale dovuta alla diffusione del coronavirus, una crisi che ha pressapoco eliminato ogni tipo di relazione sociale, la cooperativa Croce Verde La Maddalena decide di mettersi in moto e scendere in campo per offrire il proprio aiuto a chi ne ha più bisogno e a chi, per motivi di causa forza maggiore, non può uscire dalla propria abitazione per certificate esigenze, andando dunque incontro alle fasce deboli della società.

Infatti, la Croce Verde ha creato il servizio pronto farmaco, attivo il mercoledì e il venerdì alle 9 all’una e dalle 16 alle 20, un servizio a domicilio di ritiro di medicinali per i richiedenti. Oltre ai farmaci, la cooperativa si propone di ritirare anche impegnative ed analisi, oltre a svolgere commissioni di varia natura.

Vista però la gravita della situazione, la Croce Verde ha deciso di ampliare il servizio e cercare di mantenerlo attivo tutti i giorni. “In questo periodo difficile per tutti noi la cooperativa cercherà di soddisfare le richieste del pronto farmaco tutti i giorni , sapendo delle difficoltà di questo momento delicatissimo. Vi preghiamo di collaborare alle regole imposte dal governo centrale sul covid-19 , e rispettare le ordinanze dei sindaci di La Maddalena e Palau”, spiegano.

(Visited 493 times, 495 visits today)