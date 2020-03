Cosa fare la domenica durante il coronavirus.

In questo periodo di reclusione forzata a causa del coronavirus, ognuno fa ciò che può per reinventarsi e colmare le ore che sembrano interminabili per passare le giornate all’interno delle mura domestiche.

Laura, 28 anni, ci racconta la sua domenica tipo nella sua casa a San Teodoro, in quarantena da settimane come molti altri. ”Dopo essermi svegliata con calma la mattina preparo un buon caffè e una bella colazione abbondante per darmi la carica. Riordino un po’ casa e mi dedico a quelle cose più impegnative che nella routine frenetica quotidiana magari rimando, oggi mi dedicherò a staccare tutte le tende di casa e rinfrescarle”.

Sono tante le persone che come Laura stanno approfittando del tempo libero per sistemare cantine, mettere ordine e buttare cianfrusaglie sepolte da tempo inutilizzate. “Nel pomeriggio ne approfitto per fare un po’ di attività fisica seguendo lezioni su YouTube per allenamenti casalinghi reinventanti come meglio posso. In mancanza dei pesi utilizzo le bottiglie d’acqua da un litro per gli esercizi per le braccia, faccio addominali ed esercizi per le gambe, cerco di dedicare almeno un ora al giorno per tenermi in forma e colmare un’ora della mia giornata”, ci racconta Laura consigliando l’attività fisica per staccare la spina sia con il corpo che con la mente.

Tempi duri anche per chi come lei ama stare in compagnia sorseggiando un aperitivo e fare due chiacchiere con gli amici o i parenti lontani. ‘‘Nel tardo pomeriggio mi dò appuntamento con le amiche e ci videochiamiamo, ognuna con la sua bevanda facciamo un brindisi virtuale e chiacchieriamo del più e del meno come se fossimo realmente insieme e raccontandoci le nostre giornate in attesa che la normalità torni per poterci rivedere”.

Il pomeriggio magari in veranda, o chi ha la fortuna di avere un giardino ne approfitta oltre che fare attività fisica anche per fare un po’ di giardinaggio, leggere un buon libro e perché no, in una domenica di sole portarsi avanti con l’abbronzatura. ”La sera mi diletto in cucina preparando piatti elaborati che solitamente la sera dopo lavoro non ho ne tempo ne voglia di dedicare così tanto tempo. Seguendo le ricette che trovo su internet preparo l’impasto per la pizza e mi diletto a stenderla e condirla”, conclude.

(Visited 709 times, 710 visits today)