Il crollo del cornicione a La Maddalena.

Un’auto che transita da piazza Umberto ed una nuvola di fumo che la ricopre improvvisamente. Se fosse passata dalla direzione opposta probabilmente il crollo del cornicione all’esterno della filiale della banca Intesa San Paolo di via Amendola a La Maddalena avrebbe potuto avere conseguenze più gravi.

Come riportano alcune testimonianze, il crollo è avvenuto la scorsa notte, quando nella strada non passava praticamente nessuno. In qualsiasi ora del giorno si sarebbe potuta verificare, invece, una tragedia. L’area è stata transennata dai vigili del fuoco.

