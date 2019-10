La discarica nel palazzo di La Maddalena.

Una piccola discarica è riemersa nei giorni scorsi, in quel di via Carducci, dove è situato il palazzo scolastico delle elementari di La Maddalena. I locali del palazzo sono diventati, come si evince da alcuni scatti, dei magazzini nei quali si può buttare di tutto. Dai vecchi divani, alle macchinette a gettoni per il caffè, fino ai contenitori per la differenziata e, perché dovrebbero mancare, dei sacchi pieni di spazzatura.

Una situazione a dir poco sgradevole e poco decorosa, sopratutto, se si pensa anche che all’interno di questi locali vengono svolte attività culturali, ricreative ed educative. Infatti, da ormai molti anni, vi operano gruppi come quello teatrale “L’Incantesimo”, il gruppo “Le Voci nel Blues” e l’UTE, l’università della terza età di La Maddalena.



A lanciare l’appello è la signora Marcella Marcialis, che scrive: “È triste, per non aggiungere vergognoso, la situazione in cui si trovano gli spazi comuni della scuola elementare Carducci. È davvero indecoroso per tutti noi cittadini, entrare ed inciampare nei rifiuti lasciati da mesi”.

L’appello della signora è stato ricevuto da diversi concittadini, che si sono indignati alla vista di tanta inciviltà. Dall’amministrazione comunale non è arrivata nessuna risposta o delucidazione a riguardo. A rispondere, però, ci ha pensato il consigliere d’opposizione del gruppo “Il Vento che Cambia”, Gaetano Pedroni, che si è detto pronto a sincerarsi della situazione e a chiedere spiegazioni all’amministrazione nel prossimo Consiglio comunale, che si svolgerà proprio domani, 28 ottobre.

