La Maddalena, festa per i 30 anni del Diving center di Tegge

Il Diving center festeggia 30 ani di immersioni a La Maddalena

Trent’anni di immersioni tra le meraviglie dell’arcipelago di La Maddalena, festa per il Diving center di Tegge. Nei giorni scorsi è arrivato anche l’encomio per Agostino Spanu, il bagnino che ha salvato due bagnanti nella spiaggetta davanti a Zi Antò e al Diving center. Per celebrare il traguardo dei trent’anni arrivano i ringraziamenti da parte dell’amministrazione comunale. “Con passione, competenza e instancabile dedizione, Carlo Puligheddu ha saputo trasformare la propria professione in una vera e propria missione al servizio della comunità”. Così una nota del sindaco Fabio Lai festeggia il traguardo delle 30 candeline. “Attraverso il suo centro ha accompagnato migliaia di persone, residenti e visitatori, alla scoperta delle straordinarie bellezze sommerse del nostro arcipelago. Contribuendo a diffondere nel mondo un’immagine autentica e positiva di La Maddalena, fondata sul rispetto della natura e sulla valorizzazione del suo inestimabile patrimonio marino”.

Trent’anni di immersioni

“Lo stesso spirito di servizio lo ha guidato nella formazione di numerosi assistenti bagnanti, mettendo a disposizione esperienza e professionalità per preparare donne e uomini chiamati a garantire la sicurezza delle nostre spiagge. Un contributo concreto e prezioso che, negli anni, ha innalzato la qualità dei servizi di salvamento e la tutela di cittadini e turisti – continua Lai -. Il Diving Center è stato, allo stesso tempo, un luogo dove intere generazioni hanno imparato ad amare il mare prima ancora che a viverlo. Trovando un ambiente sano nel quale crescere, condividere valori e sviluppare una profonda sensibilità verso la tutela dell’ambiente e del nostro ecosistema”.

“Per questi trent’anni di impegno, vissuti con serietà, generosità e profondo amore per La Maddalena, l’Amministrazione Comunale rivolge il proprio sentito ringraziamento al Diving Center di Carlo Puligheddu, riconoscendone il ruolo fondamentale nella crescita della nostra comunità e nella promozione di quei valori che rendono il nostro arcipelago un luogo speciale da vivere, custodire e tramandare”.

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