Due salvataggi per il bagnino di Tegge, encomio a La Maddalena

Encomio a la Maddalena per il bagnino Agostino Spanu

Il Comune di La Maddalena ha conferito ufficialmente il prestigioso Encomio civile al bagnino Agostino Spanu. L’onorificenza costituisce una tangibile attestazione di stima, riconoscenza e profonda gratitudine per il generoso servizio svolto negli anni come assistente bagnante. Il suo operato si è costantemente contraddistinto per l’elevato senso del dovere, una straordinaria professionalità e un autentico spirito di solidarietà. In due casi, soprattutto, ha salvato bagnanti

Con instancabile e quotidiana dedizione, Spanu ha garantito la sicurezza dei cittadini e dei numerosi visitatori che affollano le spiagge locali. Nel corso della sua attività, il professionista ha affrontato con profonda competenza e grande coraggio situazioni di grave pericolo per la vita umana. Particolare rilievo assumono i suoi tempestivi e determinanti interventi di soccorso, portati a termine con eccezionale prontezza e grande sangue freddo.

Due salvataggi a Tegge

Nell’agosto 2025, il bagnino traeva in salvo un bambino di nazionalità belga, strappandolo a un sicuro annegamento tra le onde dell’isola. Nel luglio 2026, l’assistente interveniva di nuovo in condizioni meteomarine avverse per soccorrere una donna italiana di 66 anni. La bagnante era stata trascinata al largo dalla forte corrente di tramontana ed era ormai del tutto impossibilitata a rientrare a riva. Spanu ha completato l’operazione di salvataggio esponendosi a un concreto e diretto pericolo per la sua stessa incolumità.

In entrambe le occasioni, il soccorritore ha dimostrato un eccezionale coraggio, altissima lucidità e un ammirevole senso di responsabilità verso il prossimo. Il bagnino ha anteposto la salvaguardia della vita altrui alla propria sicurezza, affrontando il mare con piena consapevolezza dei rischi.

Il sindaco Fabio Lai

“Il suo esempio rappresenta i più alti valori del servizio alla comunità, rendendo onore alla Città di La Maddalena”, ha dichiarato il sindaco Fabio Lai. “Agostino Spanu ha dimostrato un altissimo senso del dovere, affrontando il mare con la consapevolezza dei rischi che ogni intervento comporta”, ha aggiunto Lai.

Il primo cittadino ha espresso la profonda gratitudine dell’intera popolazione nei confronti dello straordinario impegno e del senso civico dimostrati dal bagnino. “Per tali meriti, l’Amministrazione comunale esprime al signor Agostino Spanu la più profonda gratitudine e gli conferisce il presente Encomio civile, quale pubblico riconoscimento del suo straordinario impegno e senso civico offerto all’intera comunità.”, ha concluso Lai.

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